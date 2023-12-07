07 декабря 2023, 09:35
Автобусы по нескольким маршрутам в Москве вернут к поездкам в обе стороны с 9 декабря
Пять автобусных остановок в Москве будут работать в обе стороны с 9 декабря
Пять автобусных остановок в разных частях Москвы начнут работать в обе стороны с 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Начиная с субботы, 9 декабря, остановка «Косинское шоссе» для автобусов 772, 773, 787 и с613 будет доступна в обе стороны направления движения.
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Кроме того, в обе стороны будут работать остановка «13-я Парковая улица, 16» для автобусов № 557, «1-я Хуторская улица» — для автобусов № 72 и «Московский» — для автобусов 333 и 863.
Автобусы по маршруту № 722 будут подъезжать к поликлинике на улице Недорубова в обе стороны.
Ранее москвичам рассказали о живописных маршрутах на общественном транспорте. Речь идет о трех популярных транспортных маршрутах: трамвае № 39, автобусах М1 и М3.
Автобусы
Москва 2023
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