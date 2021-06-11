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    11 июня 2021, 21:45

    Автобусы Петербурга не будут заезжать на Крестовский остров перед матчами Евро-2020

    Полина Гребенщикова

    На время Чемпионата Европы по футболу в Петербурге изменится расписание городских автобусов. Перед матчами они не будут заезжать на Крестовский остров, написали «Невские новости».

    Автобусы Петербурга не будут заезжать на Крестовский остров перед матчами Евро-2020

    За три часа до каждого матча автобусы перестанут заезжать на Крестовский остров, где расположен стадион. Об этом рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Отвозить болельщиков к стадиону и обратно будут специальные автобусы-шаттлы.

    Также Поляков отметил, что весь общественный транспорт будут тщательно дезинфицировать перед тем, как пустить пассажиров.