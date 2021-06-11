Автобусы Петербурга не будут заезжать на Крестовский остров перед матчами Евро-2020

На время Чемпионата Европы по футболу в Петербурге изменится расписание городских автобусов. Перед матчами они не будут заезжать на Крестовский остров, написали «Невские новости».

За три часа до каждого матча автобусы перестанут заезжать на Крестовский остров, где расположен стадион. Об этом рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. Отвозить болельщиков к стадиону и обратно будут специальные автобусы-шаттлы.

Также Поляков отметил, что весь общественный транспорт будут тщательно дезинфицировать перед тем, как пустить пассажиров.