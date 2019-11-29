Автобусы без кондукторов появятся в Санкт-Петербурге летом 2020 года

Отмечается, что полный переход к работе общественного транспорта без кондуктора пока невозможен. В обязанности этих работников сейчас входят функции контроля за салоном, помощи пассажирам, а также иные административные задачи. Переложить их на технику не удастся.

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин уточнил, что для отказа от кондукторов необходима полная смена городской системы контроля.

ИА Nation News сообщило, что средства за оплату поездок в новом формате будут поступать в бюджет города. В настоящий же момент финансами распоряжается компания-перевозчик.

Отмечается, что разовые билеты, как и прежде, будут продаваться в пунктах продажи и у водителя.

С введением транспортной реформы число коммерческих маршрутов в Санкт-Петербурге снизится с 260 почти вдвое. Однако добавится 16 маршрутов, которые будут доставлять пассажиров к новым жилым кварталам.