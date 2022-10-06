Автобусов на газовом топливе станет больше на Ямале | 360°

Все новости

Власть

06 октября 2022, 21:52

Захарова назвала Зеленского монстром, который может уничтожить планету

Спорт

06 октября 2022, 21:48

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу: клуб будет пытаться вернуть Лионеля Месси

Реклама

Общество

06 октября 2022, 21:41

Nisos: проекту «Ролики на разных языках» удается обходить попытки Запада заблокировать RT

Эксклюзив

06 октября 2022, 21:41

Двухэтажный ангар с машинами вспыхнул на юге Москвы

Мир

06 октября 2022, 21:39

ЕС ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов россиян. Это противоречит идеологии цифровых средств

Криминал

06 октября 2022, 21:35

Девушка футболиста Гогричиани Кристина Куддус: «Он мне разбил нос»

Криминал

06 октября 2022, 21:35

Подозреваемых в разбое задержали в Ростове-на-Дону

Общество

06 октября 2022, 21:35

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: данные в WhatsApp будут в безопасности, если соблюдать «гигиену»

Транспорт

06 октября 2022, 21:35

Автобусов на газовом топливе станет больше на Ямале

Транспорт

06 октября 2022, 21:35

Автобусов на газовом топливе станет больше на Ямале

Читать 360tv в

В ЯНАО намерены полностью заменить дизельные автобусы на автобусы на газовом топливе. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Реклама

Новые автобусы вмещают до 70 пассажиров. Они адаптированы для родителей с колясками и маломобильных граждан. Этот транспорт получил двойное остекление и дополнительную печку — сухой фен. Отмечается, что природный газ поможет снизить выброс токсичных веществ в два-три раза.

Автобусы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама