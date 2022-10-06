Автобусов на газовом топливе станет больше на Ямале | 360°

Транспорт 06 октября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

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Viber Автобусов на газовом топливе станет больше на Ямале

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В ЯНАО намерены полностью заменить дизельные автобусы на автобусы на газовом топливе. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

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Новые автобусы вмещают до 70 пассажиров. Они адаптированы для родителей с колясками и маломобильных граждан. Этот транспорт получил двойное остекление и дополнительную печку — сухой фен. Отмечается, что природный газ поможет снизить выброс токсичных веществ в два-три раза.

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