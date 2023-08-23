Транспорт 23 августа 2023, 12:09 Автобусный маршрут с996 запустили в Новой Москве Заммэра Москвы Ликсутов: новым автобусным маршрутом с996 воспользовались около 7 тысяч раз Сайт мэра и правительства Москвы

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В Новой Москве запустили автобусный маршрут с996. Он соединил поселок Плесково и станцию Подольск МЦД-2. На маршрут пустили три автобуса. С начала их работы ими воспользовались около семи тысяч раз. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«С появлением маршрута с996 жители поселений Михайлово-Ярцевского, Краснопахорского и Щаповского могут удобно добираться до станции Подольск МЦД-2 и соцобъектов в подмосковном городе», — подчеркнул он.

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Кроме этого, благодаря новому пути, можно быстро добраться до приюта для животных в поселении Краснопахорском. Рядом с ним для пассажиров поставили остановочный павильон и светофор.

Ранее стало известно, что жители Москвы за пять лет воспользовались электробусами 350 миллионов раз.