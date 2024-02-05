05 февраля 2024, 13:27
Автобусные маршруты улучшили в 26 районах Москвы
Ликсутов: с начала года автобусные маршруты улучшили в 26 районах Москвы
В Москве в январе изменили некоторые автобусные маршруты. Теперь они стали более удобными, а также появились новые остановки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
«С начала года мы улучшили транспортные связи в 26 районах столицы шести округов. Часть изменений произвели по просьбам жителей», — уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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Он отметил, что в центре мегаполиса переместили остановку на трамвайные платформы, чтобы пассажиры смогли быстрее пересаживаться с маршрутов № 40 и 024 на рельсовый транспорт.
В Северо-Восточном округе столицы увеличили протяженность нового маршрута № 538 и действующего С511. Благодаря этому местные жители смогут с комфортом добираться до станции метро «Марьина Роща».
Пассажирам маршрута № 538 в СВАО и ЦАО придется меньше ждать электробусы, так как они стали ходить чаще. В Новой Москве скорректировали маршруты № 422 и 876. Жители смогут сократить время в пути от 1-й и 3-й Нововатутинских улиц до станций метро и Троицка. В прошлом месяце электробусы запустили на маршрут С806.
Заммэра добавил, что в Москве постоянно расширяют и улучшают транспортную сеть, открывают новые маршруты для комфортных поездок.
С января 2024 года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин.
Автобусы
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
Москва
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