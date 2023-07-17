Транспорт 17 июля 2023, 09:43 Автобусное сообщение из Крыма возобновили с пересадкой Советник главы Крыма Крючков объявил, что автобусное сообщение после ЧП возобновили РИА «Новости»

Читать 360tv в

Туристы могут уехать из Крыма на автобусах с промежуточной пересадкой на электричку. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что автомобили отправят на материк с помощью парома.

Автобусное сообщение, по его словам, организовали с двумя пересадками. Пассажиры смогут доехать до последней перед Крымским мостом железнодорожной станции Южная, сесть на электропоезд в Темрюк, а оттуда снова поехать на автобусе.

Реклама

Олег Крючков сообщил, что автомобили встретят в аэропорту Багерово, выдадут посадочные талоны и сопроводят на паром. Остальные смогут уехать из Крыма так же, как грузовые авто — по альтернативному сухопутному маршруту. Чиновник посоветовал водителям выбирать второй вариант.

«Рекомендуем туристам на автомобилях выбирать альтернативный маршрут», — написал он.

Первый после ЧП на Крымском мосту поезд отправился из Симферополя в Москву в 08:50. Олег Крючков подтвердил, что состав прошел мост. По информации оперштаба Крыма, состав задержали на пять часов.