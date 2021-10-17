Автобусам без ремней безопасности предложили ограничить максимальную скорость

Максимальную скорость автобусов, которые не оборудованы ремнями безопасности, вне населенных пунктов предложили ограничить 70 километрами в час. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления российского правительства.

Изменения к правилам дорожного движения подготовили МВД и Минтранс. Их предлагается внести постановлением правительства.

Как указывается в действующих с 1993 года ПДД, вне населенных пунктов разрешается движение междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах со скоростью, которая не превышает 90 километров в час. Другим автобусам на автомагистралях — не выше 90, на остальных дорогах — не выше 70.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: „автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров — не более 90 километров в час, другим автобусам — не более 70 километров в час“», — привело агентство фрагмент документа.

В пояснительной записке к нему также уточняется список документов, которые должны быть при себе у водителя. Дополнен перечень договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу, а также картой маршрута регулярных перевозок.

В правила дорожного движения предложили внести изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). С инициативой выступили МВД России и министерство транспорта РФ. Из документа следует, что максимальную скорость предлагается ограничить 25 километрами в час. Также в документе уточняется, что движение на СИМ детей в возрасте младше семи лет должно осуществляться только в сопровождении взрослых.