Транспорт 14 декабря 2022, 17:11 Автобус застрял в снегу в центре Санкт-Петербурга

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Пассажирский автобус застрял в снегу в центре Санкт-Петербурга и не смог самостоятельно выбраться. На помощь общественному транспорту пришли проходящие мимо люди, сообщил сайт piter.tv.

Отмечается, что автобус увяз в снегу на Малой Морской улице. Застрявший транспорт толкали несколько мужчин с задней части кузова.

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Отмечается, что это уже не первый случай в городе, когда автобус вызволяют из снежной ловушки.

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