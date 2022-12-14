14 декабря 2022, 17:11
Автобус застрял в снегу в центре Санкт-Петербурга
Пассажирский автобус застрял в снегу в центре Санкт-Петербурга и не смог самостоятельно выбраться. На помощь общественному транспорту пришли проходящие мимо люди, сообщил сайт piter.tv.
Отмечается, что автобус увяз в снегу на Малой Морской улице. Застрявший транспорт толкали несколько мужчин с задней части кузова.
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Отмечается, что это уже не первый случай в городе, когда автобус вызволяют из снежной ловушки.
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Санкт-Петербург
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