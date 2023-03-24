Транспорт 24 марта 2023, 00:21 Автобренд Mini представит прощальную серию универсала Clubman из 1969 машин

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Автобренд Mini, который входит в концерн BMW, представит прощальную серию универсала Clubman. Она будет состоять из 1969 машин. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу бренда.

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Выпуск универсала Clubman на базе Mini Cooper стартовал в 1969 году. Число выпущенных машин станет отсылкой к этой дате. Автомобили будут обладать двигателем мощностью в 178 лошадиных сил. Каждая машина получит персональный порядковый номер.