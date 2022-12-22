Транспорт 22 декабря 2022, 20:05 Автоблогер Тихомиров: россияне могут спокойно покупать автомобили у неофициальных дилеров

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Специалист по параллельному импорту, автоблогер Александр Тихомиров в разговоре с ИА НСН сообщил, что россияне могут покупать автомобили у неофициальных дилеров.

По его словам, цены у них достаточно приемлемые. Здесь стоит лишь вопрос доверия к продавцам.

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«Благодаря блогерам по автомобильной тематике народ спокойно покупает автомобили у „серых“ дилеров по приемлемым ценам. Если вы говорите, что „Лада“ стоит под три миллиона, то Chevrolet Captiva мы этим летом продавали по 2,25 миллиона рублей», — сообщил Тихомиров.

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Он добавил, что в России налажен параллельный импорт из Азии и Европы. Также продолжают подъезжать машины из США.

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