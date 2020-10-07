Автоблогер рассказал, как выбрать зимнюю резину

Он пояснил, что при выборе зимней резины в первую очередь важны не отзывы о бренде, а личные потребности водителя.

«Если вы живете в мегаполисе, то лучше обратить внимание на „липучку“. Если в регионе, то, конечно, на шипы. Исходя из этого уже нужно выбирать подходящий вариант», — рассказал Воротников.

Также он добавил, что по его мнению, лучшая зимняя резина производится компаниями Continental и Michelin.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов прокомментировал высокую стоимость автострахования в России.

Согласно статистике, 12% водителей ездят без полиса. Если же он подорожает, то от него могут отказаться около 48% автомобилистов. По мнению Ломанова, чтобы исключить такой вариант нужно сделать ОСАГО доступным.

Он напомнил, что поначалу все работало хорошо и цена была нормальной. Однако затем страховые компании начали ее поднимать, поскольку от ОСАГО они несли убытки.