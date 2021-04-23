Автоблогер перечислил спорные моменты в новых ПДД

Новые правила дорожного движения подготовили в ГИБДД. Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что правильным будет уделить особое внимание состоянию автомобильных шин и не сосредотачиваться на видеорегистраторах.

«В этих законодательных предложениях есть положительная сторона. Например, если говорить про резину, про шины, то, безусловно, контроль за состоянием шин — он не просто необходим, он очень важен», — заявил Шкуматов в комментарии «360».

Однако, по его мнению, в законопроекте есть и спорные моменты. Если он вступит в силу, то автолюбителям может грозить штраф за установку предметов, которые закрывают обзор. Речь идет о видеорегистраторах. Их разрешат устанавливать за зеркалом заднего вида, или они должны быть встроены в него.

Шкуматов уверен, что это нововведение не понравится автолюбителям. Они не захотят покупать новые видеорегистраторы или как-то специально их переустанавливать. Ведь это стоит денег.

«Законопроект надо менять, надо упрощать. Сосредотачиваться на шинах, на дисках. На параметрах, которые очень важны для безопасности дорожного движения», — заключил эксперт.

В новых правилах дорожного движения также может пойти речь об отсутствии противосолнечных козырьков и подушек безопасности. За эти или другие нарушения владельцу авто может грозить штраф от 500 рублей или даже лишение прав.