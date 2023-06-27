Транспорт 27 июня 2023, 17:00 Авто премиум-сегмента стали чаще сдавать в аренду в России

Читать 360tv в

В инвестиционной транспортной компании ГТК-Холдинг «Известиям» сообщили, что в России стали чаще сдавать в аренду премиум-авто.

По данным издания, с начала года количество предложений аренды возросло на 55%. ИА НСН уточнило, что средняя стоимость аренды машин премиум-сегмента составляет в сутки 40-50 тысяч рублей. При этом в зависимости от модели и марки она может варьироваться от 10 до 150 тысяч рублей. Среди наиболее популярных автомобилей выделяют Rolls-Royce, Lamborghini, BMW и Mercedes-Benz.

Реклама

«Автомобили стало очень дорого обслуживать. То, что ранее покупалось для личного пользования, сейчас превратилось в точку убытка. Чтобы как-то отбить покупку дорогого автомобиля, проще сдать его в аренду», — разъяснил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.