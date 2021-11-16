Авто должников начнут продавать в Башкирии

Аукцион по продаже конфискованных за неуплату долгов автомобилей начнется в Башкирии. Его организовали судебные приставы. Заявку на участие в аукционе можно подать через «РТС-трейдер». Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

В ходе торгов можно будет приобрести автомобили марок ВАЗ, Nissan, Renault, Geely, Chery, Lada, Ford, Nexia и Lada. Начальная стоимость каждого авто составляет от 57 до 330 тысяч рублей.

Мероприятие состоится 13 декабря. Подобная акция является не первой в Башкирии. Предыдущий аукцион состоялся 27 октября.