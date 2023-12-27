Транспорт 27 декабря 2023, 16:26 «Авито Авто»: лучшим автомобиль для заснеженных дорог остается Niva

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Отечественные автомобили Niva многие годы держатся в топе полноприводных авто, как новых, так и с пробегом. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на специалистов «Авито Авто».

«Прежде всего ВАЗ (LADA) 4×4/Legend: по данным „Авито Авто“, модель занимает 73,4% от спроса на 3-дверные внедорожники и Chevrolet Niva/Lada Travel с 6,3% доли от общего спроса на полноприводные автомобили за 2023 год», — говорится в исследовании.

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На втором и третьем месте по популярности внедорожники производства Кореи и Японии. Полноприводные авто так популярны в России, потому что они более устойчивы и проходимы в условиях снежной и скользкой дороги.

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