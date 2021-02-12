Авиасообщение между Петербургом и Амстердамом возобновили

С 12 февраля из Санкт-Петербурга в Амстердам снова начнут летать самолеты. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково.

По данным издания, авиарейсы будет выполнять авиакомпания KLM. Самолеты будут летать по пятницам и воскресеньям. Отмечается, что за 72 часа до вылета пассажиры обязаны сделать ПЦР-тест на коронавирус и сдать экспресс-тест на наличие антител.

«Услуга экспресс-тестирования доступна в аэропорту Пулково с 14:00 до 18:00 по пятницам и воскресеньям. Пункт тестирования расположен на первом этаже терминала в общей зоне прибытия», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.