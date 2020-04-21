Aviasales расторг контракт на продажу билетов с «Аэрофлотом» и «Победой». Слишком крутые условия

Aviasales перестанет продавать билеты «Аэрофлота» и «Победы». Но, на самом деле, все не так страшно. Показываться эти билеты все равно будут, но для покупки придется переходить на другие сайты.

«Мы расторгли прямой договор с „Аэрофлотом“ и „Победой“ и с 1 мая отключим эти авиакомпании от сервиса „Быстрое бронирование“, который позволяет купить авиабилеты прямо на нашем сайте. Это не означает, что в результатах поиска не будет рейсов этих авиакомпаний — вы, как и раньше, сможете найти их билеты у нас и купить на сайтах агентств по тем же ценам», — объявил управляющий директор Aviasales Антон Байцур РБК.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова объяснила, что авиакомпания решила оптимизировать затраты и сосредоточиться на продвижении собственных сайтов и приложения. Поэтому они объявили агрегатору об изменении комиссионного вознаграждения.

Байцур объяснил, что предложенные «Аэрофлотом» условия были несправедливы. С учетом нынешней ситуации они пошли навстречу многим авиакомпаниям, но в данном случае столкнулись с ультиматумом. Глава агрегатора сообщил, что по условиям «Аэрофлота» их доход бессрочно снизился бы почти до нуля.

«Аэрофлот» на прошлой неделе приостановил продажу билетов за границу до августа. «Победа» пока что не летает в принципе.