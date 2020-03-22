    22 марта 2020, 15:52

    Авиарейсы из регионов России в Латинскую Америку и Камбоджу отменят с 23 марта

    Анатолий Минкин

    Распространение коронавируса повлияло на авиасообщения между странами. Россия вводит отменяет или вводит ограничения на полеты, где выявлены случаи инфекции, которую вызывает возбудитель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Росавиации.

    Под ограничения попали следующие направления: Турция (допустимы рейсы в Стамбул), Япония (допустимы рейсы в Токио), Вьетнам (допустимы рейсы в Ханой), Таиланд (допустимы рейсы в Бангкок) и Китай (допустимы только рейсы в Пекин).

    Также с 23 числа отменяются все рейсы, вылетающие из региональных аэропортов в Колумбию, Доминикану, Аргентину, на Кубу, на Багамские и Мальдивские острова, а также в Камбоджу. Из регионов также нельзя будет улететь в Индию. Самолеты по маршруту «Москва — Нью-Дели» будут вылетать только из московских аэропортов.

    В минувшую субботу стало известно, что международный терминал аэропорта Уфы прекратил отправлять самолеты. Об этом сообщило издание ToDay News Ufa. Таким образом, вылететь из Башкирии за границу больше невозможно.