Авиарейсы из регионов России в Латинскую Америку и Камбоджу отменят с 23 марта

Под ограничения попали следующие направления: Турция (допустимы рейсы в Стамбул), Япония (допустимы рейсы в Токио), Вьетнам (допустимы рейсы в Ханой), Таиланд (допустимы рейсы в Бангкок) и Китай (допустимы только рейсы в Пекин).

Также с 23 числа отменяются все рейсы, вылетающие из региональных аэропортов в Колумбию, Доминикану, Аргентину, на Кубу, на Багамские и Мальдивские острова, а также в Камбоджу. Из регионов также нельзя будет улететь в Индию. Самолеты по маршруту «Москва — Нью-Дели» будут вылетать только из московских аэропортов.

В минувшую субботу стало известно, что международный терминал аэропорта Уфы прекратил отправлять самолеты. Об этом сообщило издание ToDay News Ufa. Таким образом, вылететь из Башкирии за границу больше невозможно.