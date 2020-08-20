Маршрут восстанавливает авиакомпания Utair. Полеты будут выполняться пять раз в неделю. Первый самолет поднимется в небо 1 октября из аэропорта Рощино в Тюмени.

Из Тюмени лайнеры будут отправляться по четвергам и воскресеньям в 13:20, а по вторникам, средам и субботам — в 09:20. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на вторники, четверги, субботы и воскресенья в 22:00, а также на среды — в 17:50.

Пассажиров будут сажать в самолеты ATR-72, которые вмещают до 70 человек.

В аэропорту Рощино пока ничего не знают о возобновлении рейсов. Все рейсы отменены до 28 октября, сообщили агентству в справочной порта.

Маршрут «Тюмень — Екатеринбург» приостановлен с апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса.