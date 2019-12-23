Авиаперевозчики предупредили о массовом срыве полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила об угрозе срыва рейсов во время новогодних каникул. Причина критической ситуации — отсутствия решений Минтранса по использованию около 30 лайнеров.

АЭВТ опубликовала на своем сайте письмо главы ассоциации Владимира Тасуна заместителю министра транспорта России Александру Юрчику. В послании говорится, что коллапс может случиться из-за того, что ведомство приостановило процедуру внесения самолетов авиакомпаний в «приложения к соглашениям, заключенным РФ в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации».

Поднимать лайнеры в воздух в сложившейся ситуации нельзя, тогда как перевозчики уже запланировали самолеты для использования в новогодние праздники.

Тасун сообщил, что все необходимые документы по воздушным судам, которые пока запрещено эксплуатировать, передали в департамент госполитики в области гражданской авиации.

Он призвал замминистра рассмотреть это обращение и дать указание департаменту решить наконец-то насущный вопрос по включению самолетов в приложения.