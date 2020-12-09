Авиакомпаниям разрешили подать заявки на субсидии до 10 декабря

Кабмин разрешил российским авиакомпаниям подать заявку на субсидию за вывоз россиян из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса до 10 декабря. Соответствующее постановление было опубликовано в среду, 9 декабря.

«В абзаце первом пункта пятого слова «до 1 августа» заменить словами «по 10 декабря», — сказано в документе.

В указанной части постановления как раз сообщаются сроки, в которые перевозчики должны представить документы в Росавиацию для получения субсидии. Компании могли это сделать только до 1 августа 2020 года.

Также в среду стало известно, что Росавиация запретила авиаперевозчикам продавать россиянам билеты в закрытые из-за пандемии коронавируса страны. Вывозные рейсы существуют, только чтобы застрявшие на чужбине люди могли вернуться домой.