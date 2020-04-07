Авиакомпаниям разрешили перевозить грузы в салонах лайнеров

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям перевозить грузы в салонах пассажирских лайнеров. Эксперты считают, что эта мера поможет выжить чартерным перевозчикам и дальнемагистральному флоту, а также сдержать рост тарифов на грузовые перевозки.

Как стало известно газете «Коммерсантъ» от информированного источника, первой начала выполнять грузовые рейсы авиакомпания Nord Wind. Пять из 11 пассажирских самолетов ее парка будут перевозить грузы из Китая в салонах и багажных отделениях лайнеров. Официального подтверждения от Росавиации издание пока не получило.

Из-за прекращения регулярного международного сообщения и резкого увеличения спроса на медицинские товары рынок воздушных грузоперевозок страдает из-за отсутствия провозных емкостей. В частности, в Китае нехватка самолетов составляет 69%.

В России тарифы на грузоперевозки выросли в несколько раз. Источник издания сообщил, что сейчас доставка лекарств из Китая в США стоит около 13 долларов за килограмм. В прошлом году она не превышала 3,6 долларов. Российские перевозчики намерены доставлять китайские медицинские товары в Москву, Варшаву и Каунас.

В начале марта около трети парка крупнейшей грузовой компании России AirBridgeCargo простаивало. Теперь большая ее часть летает и план полетов на апрель составлен полностью. В компании даже ощутили нехватку пилотов.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий заявил, что грузовые перевозки для пассажирских авиакомпаний сейчас безусловно прибыльны.

«Даже если запрет на международные пассажирские перевозки продлится только до лета, спрос на них не восстановится моментально», — предположил эксперт.

27 марта Россия полностью остановила регулярное и чартерное авиасообщение с миром, за исключением рейсов по вывозу россиян из-за рубежа.