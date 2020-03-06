Авиакомпания Utair сократила рейсы в Милан из-за коронавируса

Россиянам пора пересматривать планы на отпуск за границей из-за распространения коронавируса по миру. Авиакомпания Utair приняла решение сократить рейсы между Москвой и Миланом. Теперь вместо ежедневных рейсы будут по средам и воскресеньям. Ограничение введено с 6 по 17 марта.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, это делается для безопасности пассажиров в условиях распространения коронавируса.

Те, кто уже купил билеты, могут вылететь в другую дату или получить деньги обратно. Обмен билетов проведут даже по невозвратным тарифам.

Президент перевозчика «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков рассказал, что все самолеты компании проходят еженедельную дезинфекцию на международных и внутренних рейсах.

Также на борту есть защитные маски, которые можно получить у проводников.

Пассажиры авиакомпаний «Победа» и S7 Airlines тоже смогут вернуть билеты на все рейсы, даже там, где талон невозвратный. Такое решение перевозчики приняли из-за распространения коронавируса.

Но бесплатно сделать это не получится. У «Победы» придется доплатить 499 рублей. S7 Airline снимет с пассажира сервисный сбор, если полет планировался за границу. Эта сумма меняется в зависимости от курса валют. За возвращение билета на внутренних рейсах нужно заплатить 1000 рублей.