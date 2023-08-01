Транспорт 01 августа 2023, 20:07 Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву из-за сложной обстановки Авиакомпания «Туркменистан» перенаправила самолеты в Казань из-за сложностей в небе Москвы Викимедиа

Читать 360tv в

Самолеты авиакомпании «Туркменистан» со вторника, 1 августа, прекратят полеты по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Новой воздушной гаванью прилета и вылета станет аэропорт Казани. Об этом сообщила пресс-служба «Туркменских авиалиний».

Причиной изменения маршрута в организации назвали сложную обстановку в воздушной зоне российской столицы и возникновение рисков обеспечения безопасности полетов.

Реклама

«С 1 августа 2023 года года все рейсы АООТ „Авиакомпания „Туркменистан“ по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад», — уточнили в пресс-службе.

Москва дважды за последние несколько дней подверглась атаке украинских беспилотников. В первый раз дроны вошли в воздушное пространство столичного региона в воскресенье, 30 июля.

В Минобороны заявили, что один беспилотник уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Одинцовским городским округом, еще два дрона потеряли управление после подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате они потерпели крушение на территории Москва-Сити, где повредили фасады двух башен.

Очередная атака беспилотников произошла во вторник, 1 августа. Два дрона системы ПВО сбили над Наро-Фоминским и Одинцовским округами. Еще один подавленный средствами РЭБ врезался в башню Москва-Сити.

Во время каждой из атак аэропорт Внуково прекращал отправку и прием самолетов, отправляя находящиеся в небе борта в другие воздушные гавани.