Авиакомпания S7 разрешила пассажирам перевозить питомцев на соседнем кресле

Животных можно размещать только в эконом-классе, в кресле у окна рядом с хозяином. Кошка, собака или птица весь полет должны оставаться в жестком контейнере, который закрепят специальными ремнями безопасности. Всего в салоне самолет можно провозить только двух домашних животных, при этом вес каждого из них не должен превышать 23 килограмма.

Как отметило ИА Nation News, компания предложила и альтернативный вариант: перевозка животного в салоне в переноске или контейнере под впереди стоящим креслом. Но при этом вес питомца не должен превышать 10 килограммов.

Вопрос перевозки домашних животных в салоне для многих пассажиров стоит достаточно остро. Многие владельцы опасаются перевозить животных в багажном отделении. Часто их страхи оправданы.

Владельцы пса Харпо установили в его переноске камеру. Устройство записало, как грузчики аэропорта Сочи грубо обращались с животным, матерились и провоцировали пса. Владельцы Харпо обратились к руководству воздушной гавани и опубликовали видеозапись в открытом доступе.