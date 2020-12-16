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    16 декабря 2020, 13:03

    Авиакомпания S7 разрешила пассажирам перевозить питомцев на соседнем кресле

    Анатолий Минкин

    Пассажиры авиакомпании S7 смогут купить билет на дополнительное кресло рядом с собой, чтобы посадить туда домашнего питомца. Как сообщила пресс-служба перевозчика, такой перелет нужно планировать заранее и сразу покупать два билета.
    Авиакомпания S7 разрешила пассажирам перевозить питомцев на соседнем кресле

    Животных можно размещать только в эконом-классе, в кресле у окна рядом с хозяином. Кошка, собака или птица весь полет должны оставаться в жестком контейнере, который закрепят специальными ремнями безопасности. Всего в салоне самолет можно провозить только двух домашних животных, при этом вес каждого из них не должен превышать 23 килограмма.

    Как отметило ИА Nation News, компания предложила и альтернативный вариант: перевозка животного в салоне в переноске или контейнере под впереди стоящим креслом. Но при этом вес питомца не должен превышать 10 килограммов.

    Вопрос перевозки домашних животных в салоне для многих пассажиров стоит достаточно остро. Многие владельцы опасаются перевозить животных в багажном отделении. Часто их страхи оправданы.

    Владельцы пса Харпо установили в его переноске камеру. Устройство записало, как грузчики аэропорта Сочи грубо обращались с животным, матерились и провоцировали пса. Владельцы Харпо обратились к руководству воздушной гавани и опубликовали видеозапись в открытом доступе.