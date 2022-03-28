Авиакомпания «Россия» вернула в страну более 13 тысяч человек

Авиакомпания «Россия» привезла в РФ почти 13,5 тысячи пассажиров за всем время. Об этом сообщил официальный представитель перевозчика. Только с начала месяца удалось вывезти более двух тысяч человек.

«Всего программа „России“ с 9 марта позволила вернуться из зарубежных стран 2 123 пассажирам», — рассказал ТАСС представитель компании.

Он уточнил. что за прошедшие выходные выполнены два вывозных рейса из Стамбула. На самолетах SSJ 100 вернулись 140 клиентов «Аэрофлота».

Всего 26 и 27 марта было выполнено два рейса SU/FV6696 в двухклассной компоновке. Рейсы в Москву выполнялись с технической посадкой в аэропорту Махачкалы», — уточнил собеседник агентства.

В начале марта авиакомпания «Россия» объявила о завершении вывозной программы клиентов туроператора «Библио-Глобус», тогда рейсами перевозчика на родину возвратили более 11 тысяч клиентов туроператора. Таким образом «Россия» за весь период действия вывозных рейсов вернула в РФ 13 446 пассажиров.

Программа вывозных рейсов из-за границы стартовала в конце февраля после того, как ряд стран запретил российским авиакомпаниям совершать полеты в своем воздушном пространстве. Кроме того, самолеты из РФ стали арестовывать в зарубежных аэропортах из-за санкций ЕС.