Авиакомпания «Россия» стала вторым крупнейшим перевозчиком в РФ

Компания «Россия» (группа «Аэрофлот») стала второй в списке отечественных авиаперевозчиков с наибольшим числом эксплуатируемых самолетов. Сейчас в ее флоте 116 самолетов.

Флагман авиакомпании — лайнер Superjet 100. По последним данным, в парке их 56. Все они отправились в небо в этом году. Судя по темпам запуска самолетов, которые ранее не относились к парку, «Россия» заработала славу самого динамично растущего авиаперевозчика в мире.

Сегодня все лайнеры Superjet 100 принимают участие в полетах. Их вместимость отличается — в зависимости от модификации, на борт они принимают 87 или 100 пассажиров. К концу следующего года по планам авиакомпании их общая численность достигнет 87.

Пополнение флота новыми судами отечественного производства, как заявили в «Аэрофлоте», позволит открыть новые направления и увеличить частотность рейсов по любимым маршрутам россиян, которые обычно полностью загружены.

Кроме того, со следующего года «Россия» получит новые лайнеры МС-21. Это осуществится в рамках стратегии «Аэрофлота» — группа планирует создать крупнейшего перевозчика с новейшими судами отечественного производства на базе авиакомпании.

Тем временем в «России» продолжают эксплуатировать самолеты иностранного производства, летающие по регулярным и туристическим рейсам: Airbus А320, Airbus А319, Boeing 737, Boeing 747 и Boeing 777.

Самолеты «России» летают из московского Шереметьево и петербургского Пулково. Воздушные суда компании перевозят пассажиров в 51 город страны, а за рубеж — в 24 пункта назначения.