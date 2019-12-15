Авиакомпания раскрыла подробности об угрозе взрыва в самолете в Домодедове

Пассажир лайнера S7 Airlines угрожал взорвать гранату на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Краснодар. О намерениях узнал бортпроводник, который рассказал об услышанном командиру воздушного судна. Об этом «360» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Во время посадки на прямой рейс 2073 «Москва — Краснодар» бортпроводник услышал разговор пассажиров. Из него член экипажа узнал, что на борту находится взрывное устройство. Полученные сведения он передал командиру воздушного судна.

После этого оперативные службы еще раз осмотрели воздушное судно, груз, багаж и туристов.

«Пассажир был задержан сотрудниками полиции. Информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась», — говорится в сообщении.

Самолет S7 задержали в Домодедово из-за 57-летнего мужчины. Его задержали и доставили в отделение полиции. Правоохранители не нашли при нем опасных предметов. Подозреваемого отправили на медицинское освидетельствование. Лайнер должен был подняться в небо в 13:45, но полет перенесли на 16:00.