Авиакомпания «Победа» зарегистрировала 50-миллионного пассажира

Лолита Чернова стала 50-миллионным пассажиром авиакомпании «Победа». Девушка получила подарки от авиакомпании, а также повышенное внимание — этот день ее жизни запечатлели сразу несколько камер.

Источник фото: телеканал «360»

Для юбилейной пассажирки все это стало полной неожиданностью. 26-летняя девушка просто собиралась лететь из Москвы в Чебоксары.

«Я очень сильно волновалась. Когда я шла по направлению к регистрации, молодой человек спросил меня: «Вы летите «Победой»? Я сказала: «Да». Для меня это было неожиданностью», — поделилась Лолита Чернова.

50 миллионов пассажиров — за 7 лет. В авиакомпании рассказывают, что в успех лоукостера мало кто верил. Но уже сегодня „Победа“ — в числе лучших авиакомпаний Восточной Европы. И этот рекорд — не единственный.

«Эти два тяжелых для авиации года — беспрецедентно тяжелых — показали, что лоукост бизнес-компании ‚Победа‘ как нашего низкобюджетного перевозчика в России востребован. Востребован людьми: самолеты летают беспрецедентно высокой загрузкой — 98%. И вот эти 50 миллионов человек — они проголосовали за «Победу», — отметил генеральный директор компании «Аэрофлот», председатель совета директоров «Победы» Михаил Полубояринов.

«Мы видим, как растет лояльность наших клиентов. На сегодняшний день индекс лояльности составляет рекордные 68%. То есть 68 человек из ста на вопрос „Порекомендуете ли вы ‚Победу“ своим знакомым и друзьям» отвечают «Да», — сказал генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Юбилейный пассажир «Победы» приземлился в Чебоксарах. Персонал встретил Лолиту по традициям чувашского народа.