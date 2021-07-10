Авиакомпания объяснила отказ взять на борт нуждающуюся в операции девочку из якутского села

Пилот, отказавшийся брать на борт восьмилетнюю девочку из якутского села, которой нужна была операция, действовал в соответствии с правилами авиационной безопасности. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

Собеседники агентства пояснили, что рейс был не регулярный, а дотационный. Заявку на него направляет администрация района с указанием точного количества пассажиров. Брать несовершеннолетнего пассажира без взрослых нельзя. Кроме того, девочке была нужна медицинская помощь, а значит дополнительно ее должен был сопровождать медицинский специалист.

Об этом говорится в правилах авиационной безопасности. Также документ запрещает командиру воздушного судна брать безбилетных пассажиров и снимать с рейса тех, кто не нарушает порядок.

Предельная загрузка самолета не предусматривала, что появятся дополнительные пассажиры. Поэтому командир отказался принять девочку на борт.

Перелом руки восьмилетняя школьница из якутского села Томтор получила на минувшей неделе. Местные врачи после осмотра заявили, что ребенку нужна операция. Для этого ее нужно доставить в столицу региона.

Билетов на самолет не было, а командир единственного летящего в Якутск самолета отказался брать на борт ребенка. До больницы матери и девочке пришлось сутки ехать на машине.

«Дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под 30 градусов, пыль, тряска», — привел рассказ матери сайт «Русская планета».

В пресс-службе Якутии пообещали разобраться в этом вопросе. Собственную проверку по факту случившегося начала транспортная прокуратура.