Авиакомпания «Ямал» повысила количество направлений для многодетных семей

Пассажиропоток компании «Ямал» значительно вырос в 2021 году. Показатели начинают стремиться к доковидному времени. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Так, в 2019 году услугами авиакомпании воспользовались 1,7 миллиона, а уже в 2020 году их количество сократилось до 600 тысяч пассажиров. 2021 год отличился более положительными показателями. Число пассажиров составило 1,2 миллиона.

Самыми популярными среди жителей Ямала остаются южные направления, а также перелеты в соседние регионы.