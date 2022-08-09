Российские авиакомпании начали использовать самолеты-доноры для обслуживания своего авиапарка. Они разбирают лайнеры на запчасти, так как поставку новых деталей заблокировали санкции, сообщило агентство Reuters.

«Как минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, эксплуатируемые „Аэрофлотом“, в настоящее время остановлены и разбираются», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, разобрали пару самолетов Boeing 737 и Airbus A320. Их запчасти пошли на обслуживание аналогичных моделей на балансе «Аэрофлота».

Большая часть авиапарка России состоит из западных пассажирских самолетов. Новые поколения самолетов — A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 — оснащены технологиями, которые необходимо постоянно обновлять. Из-за санкций в Россию не поставляют иностранные запчасти и не проводят обслуживания. Благодаря использованию самолетов-доноров остальные смогут продолжать полеты минимум до 2025 года.

Автор статьи признал, что использование списанных самолетов в качестве «рождественской елки» — широко известная практика. Однако обычно ее применяют только в случае серьезный финансовых проблем.