Авиакомпании Тайваня продала билеты «в никуда»

Билеты позволяют приехать в аэропорт, пройти регистрацию, сесть в самолет. Пассажиры могут насладиться видами из иллюминатора и получить обед, приготовленный поваром из мишленовского ресторана. Через три часа воздушное судно приземляется в аэропорту отправления.

Однако это полет «в никуда». Лайнер поднимется в воздух, покружит над Тайванем и близлежащими странами, после чего вернется в ту же воздушную гавань.

Билет продается за 4699 тайваньских долларов (около 11,6 тысячи рублей). Такую услугу предлагает авиакомпания StarLux Airlines. Она распродала билеты за пять минут.

Первый полет «в никуда» запланирован на 7 августа. На борт поднимутся 188 пассажиров.

Другая авиакомпания — EVA Air тоже придумала способ заработка в пандемию. Она организовала специальный тематической рейс в честь Дня пап. 8 августа 309 пассажиров пролетят над северо-восточной частью Тайваня, посмотрят из иллюминаторов на японские острова Рюкю, а затем пролетят вдоль восточного побережья и вернутся домой.