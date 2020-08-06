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    06 августа 2020, 15:58

    Авиакомпании Тайваня продала билеты «в никуда»

    Алена Макаренко

    Авиакомпании Тайваня придумали, как заработать в пандемию коронавируса. Теперь одна из них продает билеты «в никуда» — их раскупают за минуты. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Международное радио Тайваня.
    Авиакомпании Тайваня продала билеты «в никуда»

    Билеты позволяют приехать в аэропорт, пройти регистрацию, сесть в самолет. Пассажиры могут насладиться видами из иллюминатора и получить обед, приготовленный поваром из мишленовского ресторана. Через три часа воздушное судно приземляется в аэропорту отправления.

    Однако это полет «в никуда». Лайнер поднимется в воздух, покружит над Тайванем и близлежащими странами, после чего вернется в ту же воздушную гавань.

    Билет продается за 4699 тайваньских долларов (около 11,6 тысячи рублей). Такую услугу предлагает авиакомпания StarLux Airlines. Она распродала билеты за пять минут.

    Первый полет «в никуда» запланирован на 7 августа. На борт поднимутся 188 пассажиров.

    Другая авиакомпания — EVA Air тоже придумала способ заработка в пандемию. Она организовала специальный тематической рейс в честь Дня пап. 8 августа 309 пассажиров пролетят над северо-восточной частью Тайваня, посмотрят из иллюминаторов на японские острова Рюкю, а затем пролетят вдоль восточного побережья и вернутся домой.

    Новости SMI.FM