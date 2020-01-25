Авиакомпании поставили точку в вопросе о Bluetooth-наушниках на самолетах

Российские авиакомпании расставили все точки над i в вопросе о Bluetooth-наушниках во время полета. Оказалось, что слушать музыку и смотреть фильмы разрешают все перевозчики. Некоторые запрещают включать гаджеты при взлете и посадке.

В России до 2016 года вообще нельзя было пользоваться никакими гаджетами во время полета. Первым снял запрет «Аэрофлот». За ним пошли и другие отечественные авиакомпании. Сейчас — полная свобода по смартфонам, планшетам, ноутбукам, электронным книгам и портативным консолям, однако некоторые авиакомпании все же запрещают использовать беспроводные наушники в критические фазы полета, а проще говоря — во время взлета и посадки.

Корреспондент ТАСС выяснил, какие перевозчики пока не отменяют ограничения, а какие вообще убрали любые ограничения по Bluetooth-наушникам. Так, например, пользоваться ими при наборе высоты и снижении нельзя в самолетах компаний «Якутия», «Ираэро» и «Аэрофлот». Никаких ограничений нет у «Победы», S7, «Ютэйр», Nordwind и Pegas.

Во время полета включать Bluetooth-наушники можно на всех самолетах «Аэрофлота», кроме SSJ100. В «Гражданских самолетах Сухого», где производят эти лайнеры, рассказали, что скоро этот запрет отменят.