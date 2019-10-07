Авиакомпании попросят у правительства матпомощь за высокие цены на керосин

Авиакомпании попросят правительство выделить им более 30 миллиардов рублей поддержки, из них 8-9 миллиардов — в качестве компенсации на случай резкого скачка стоимости керосина. Эти предложения уже поддержал Минтранс.

Как узнала газета «Известия», за шесть месяцев убыток компаний-эксплуатантов воздушного транспорта составил почти 52 миллиарда рублей. В связи с этим авиакомпании предложили правительству несколько сценариев, позволяющих стабилизировать их финансовое состояние и не допустить подорожания билетов.

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«Перевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина — прим.ред.) с 48,3 тысячи до 40 тысяч рублей за тонну — установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо», — рассказал газете источник, знакомый с текстом документа.

В Минтрансе такой шаг посчитали правильным. В аппарате вице-премьера Максима Акимова подтвердили получение письма, но никаких комментариев не дали.

Сейчас авиакомпании могут рассчитывать на демпфер, если экспортная стоимость авиакеросина превысит 48,3 тысячи рублей за тонну. Однако в августе цена составляла около 43,9 тысячи рублей за тонну, так что компаниям поддержка не полагается. В качестве альтернативы они предложили увеличить коэффициент суммы акциза на керосин с 2,08 до 3,5. В таком случае с каждой тонны топлива они будут получать до семи тысяч рублей компенсации.

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Несмотря на согласие Минтранса на такую поддержку, в ФАС не видят для нее причин, ведь в этом году цена авиакеросина выросла всего на 2,5-2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заметил, что лучше субсидировать региональные рейсы и внутренние чартерные перелеты.

Главный эксперт института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов сказал, что проблемы отрасли кроются не только в высоких ценах на керосин, и посоветовал внедрить риск-менеджмент.