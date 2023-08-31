Транспорт 31 августа 2023, 17:13 Авиаэксперт Герасимов рассказал, что российские Airbus обслуживают в Иране из-за низких цен

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Российские самолеты Airbus в настоящее время обслуживают в Иране, и сроки занимают до года, что вызывает критику. Однако бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал ИА НСН, что иранские мастера просто менее эффективны.

По его словам, подобное обслуживание занимает в Китае до четырех месяцев, французские спецы тратят на это до шести месяцев. Иранцы же просто менее эффективны. Ведь нужно проделать очень скрупулезную работу.

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«Они не халтурят, но работают менее эффективно, чем трудолюбивые китайцы, однако стоит это дешевле, чем в Китае», — отметил эксперт.

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