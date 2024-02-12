Транспорт 12 февраля 2024, 16:29 Авиаэкперт Гусаров рассказал, что количество инцидентов с самолетами из-за птиц связано в увеличением объема перевозок

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По данным Росавиации, в России стало больше столкновений птиц с самолетами, и это связано с увеличением объема авиаперевозок. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал главред портала Авиа.ру Роман Гусаров.

По его словам, птицы — это непредсказуемый фактор. Их в один год может быть больше, в другой — меньше. Но при увеличении количества рейсов растут и риски столкновения.

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«Если мы хотим полностью исключить эти ситуации, тогда не надо летать. Тогда мы будем с лучшим показателем по безопасности в мире», — отметил эксперт.

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