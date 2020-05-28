Авиаброкер рассказал, для каких направлений россияне выбирают бизнес-авиацию

По словам Осита, люди летают либо в свои резиденции, либо по работе с использованием бизнес-авиации. Спрос растет на Алтай, Сочи и Симферополь.

«За рубеж могут вылететь только те, у кого есть второе гражданство», — уточнил собеседник информагентства.

Он добавил, что после прилета все проходят двухнедельный карантин, поскольку никто не заинтересован в ухудшении эпидемической ситуации.