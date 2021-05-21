Авиабизнес выступил против существующих правил расследования катастроф

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась с письмом в Минтранс с просьбой изменить правила расследования авиапроисшествий. Ведомство ранее хотело лишить Межгосударственный авиационный комитет (МАК) функции расследователя. АЭВТ хочет, чтобы был назначен объективный и беспристрастный орган. Пока нет ясности, к кому перейдут функции МАК.

Члены ассоциации считают действующие правила расследования устаревшими, пишет газета «Известия». Президент АЭВТ Владимир Тасун в конце апреля написал замминистра транспорта Игорю Чалику, ответственному за авиаотрасль, и попросил их переработать. В документе также есть предложения и замечания к правилам расследования авиапроисшествий, разработанным в прошлом году Минтрансом. Они так и не были приняты.

В новых правилах сказано, что МАК не будет больше расследователем. Но в проекте не сказано, к кому перейдут его функции, но Росавиация продолжит принимать участие в расследованиях. В письме АЭВТ подчеркивается, что необходимо создать полномочный орган по расследованию авиапроисшествий. Он должен быть независимым от госорганов и других структур, чтобы никто не мог вмешаться в проведение расследования и повлиять на его объективность.

Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко сообщил изданию, что письмо АЭФТ свидетельствует о хаосе, который царит в вопросе расследований. Если произойдет серьезное авиапроисшествие, не ясно, кто будет отвечать за расследование. Могут быть не сделаны нужные выводы, не сформулированы рекомендации для авиаперевозчиков. В будущем это может повлечь новые жертвы.

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