Российским авиакомпаниям предложили внедрить проверку наличия сертификатов о вакцинации от коронавируса при онлайн-продаже билетов. Минтранс потребовал от перевозчиков получать эти данные с портала госуслуг, сообщил РБК.

Проработать возможность онлайн-покупки авиабилетов при предъявлении сертификата о вакцинации поручила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В Минцифры сообщили, что такое правило о предоставлении справки о вакцинации может быть распространено на все виды транспорта.

Как сообщил источник РБК в одной из российских авиакомпаний, использование сертификатов о прививке при покупке билетов сейчас действительно обсуждается. Но окончательного решения пока не приняли.

Накануне Голикова сообщила, что Россия с 22 июня возобновит авиасообщение с Турцией. Кроме того, с 28 июня Россия откроет сообщение еще с несколькими странами, среди которых США, Италия, Кипр, Болгария, Бельгия, Иордания, Северная Македония и Ирландия.

Вирусолог Виталий Зверев ранее объяснил «360», почему открытие авиасообщения с Турцией вряд ли ухудшит ситуацию с коронавирусом в России.