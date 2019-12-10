Авиабилеты подорожают в 2020 году

В организации отметили, что разница в расходах и доходах отечественных перевозчиков, а I–III квартале 2019 года составила всего 0,8%. Доходы составили 12,8%, а расходы — 12%. Тем не менее убытки за девять месяцев все равно составили 9,7 миллиарда рублей.

Открытое небо для аэропорта Пулково. Вот почему российские авиакомпании «на измене» Подробнее

За год авиакомпании могут потерпеть убытки на 40 миллиардов рублей, так как в первые девять месяцев аэропортовое обслуживание выросло в цене на 23%, оплата труда увеличилась на 18,8%, траты на обязательное страхование поднялись в цене на 17,9%, а общие затраты на топливо увеличились на 8,8%.

В авиакомпаниях признались, что предложенный в 2018 году российскими властями механизм демпфера до сих пор не работает. Там не дополучили обещанные 23 миллиарда рублей.

Сайты, занимающиеся бронированием билетов, подтвердили газете, что в I квартале 2020-го цены уже выросли на 3–18% в зависимости от направления.