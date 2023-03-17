Эксклюзив 17 марта 2023, 09:23 Аварийную посадку самолета в Новосибирске не подтвердили Авиакомпания «Якутия»: посадка самолета в Новосибирске планировалась для дозаправки Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Boeing авиакомпании «Якутия» сел в Новосибирске планово для дозаправки. Об этом «360» заявил представитель перевозчика. При этом он добавил, что технические причины для приземления тоже были.

«Это была не экстренная посадка, была планируемая дозаправка. Тут техпричина образовалась, сейчас ее устранят. Скорее всего, в 14:00 (10:00 по московскому времени) он улетит», — сказал он.

Реклама

Ранее Telegram-канал Shot написал, что летевший из Якутска самолет совершил аварийную посадку в Новосибирске. Причиной стало рассогласование закрылок. В связи с этим экстренные службы приехали в Толмачево. В итоге Boeing успешно приземлился, никто не пострадал.

Реклама

Известно, что на борту находятся 145 человек. Аэропорт Новосибирска продолжает работу в штатном режиме.