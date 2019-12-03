Аварийность такси в России резко выросла
В России за первые 10 месяцев 2019 года число аварий с участием такси выросло на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Москве рост составил 70%, рассказали в ГИБДД. Основная причина аварийности кроется в усталости таксистов, сообщил «Коммерсанту» координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
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Он начал эксперимент, в котором сам работает в такси. Активист сообщил, что в Москве чтобы заработать за смену «чистыми» хотя бы 1500 рублей, нужно сидеть за рулем по 12–14 часов. В результате водители устают, что и ведет к аварийности.
По словам Шкуматова, низкие тарифы — это результат «доминирующего положения агрегаторов заказов и их конкуренции между собой».
По той же причине в такси работают мигранты с низкими навыками вождения и плохим знанием города, добавил он.
С тем, что аварии с участием такси провоцируют низкие тарифы и «засилие мигрантов», согласен и член общественного совета при российском Минтрансе Андрей Попков.