Аварийность такси в России резко выросла

Бунт таксистов. Забастовка части водителей в Пушкино переросла в конфликты и угрозы Подробнее

Он начал эксперимент, в котором сам работает в такси. Активист сообщил, что в Москве чтобы заработать за смену «чистыми» хотя бы 1500 рублей, нужно сидеть за рулем по 12–14 часов. В результате водители устают, что и ведет к аварийности.

По словам Шкуматова, низкие тарифы — это результат «доминирующего положения агрегаторов заказов и их конкуренции между собой».

По той же причине в такси работают мигранты с низкими навыками вождения и плохим знанием города, добавил он.

С тем, что аварии с участием такси провоцируют низкие тарифы и «засилие мигрантов», согласен и член общественного совета при российском Минтрансе Андрей Попков.