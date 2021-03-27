Судно Еvеr Givеn стоит, застряв в Суэцком канале, уже несколько дней. К произошедшему могла привести ошибка команды. Но не только. Об этом в беседе с «360» рассказал бывший капитан судна «Фаина» Виктор Никольский.

Корабли проходят по Суэцкому каналу своим ходом, в отличие, например, от Панамского канала, где суда тянут электровозами вверх по шлюзам. В Суэцком канале таких шлюзов нет.

«Там высаживается береговая бригада, которая состоит из лоцмана и нескольких рулевых, которые меняются периодически, и судно движется со скоростью приблизительно 10 узлов, это около 18 километров в час», — рассказал Никольский.

В Суэцком канале существуют расширенные места, в которых конвои кораблей идут в обе стороны. Но так неудачно совпало, что авария с контейнеровозом Ever Given произошла именно в таком месте, где конвои идут сначала в одну сторону, а потом в другую.

Никольский назвал две возможные причины, по которым судно село на мель.

«Первый вариант — это ошибка той команды, которая ведет судно, это лоцман и рулевые. Или на какое-то время произошла неисправность. Либо обесточилось судно, и тогда оно потеряло управление. И поэтому его так развернуло на скорости. А поскольку там дно песчаное, то судно на таком достаточно высоком ходу изменило курс и зацепилось сначала одной стороной, а потом ветер доделал свое дело, и оно встало поперек канала», — сказал он.

С помощью буксиров в Суэцком канале размоют часть песка под судном, и тогда можно будет как-то его сдвинуть и поставить вдоль канала. И тогда проблема будет решена.

«Главное — это поставить судно в какое-то движение, параллельное берегам», — отметил эксперт.

Никольский обратил внимание, что авария в Суэцком канале уже привела к росту цен на нефть и многих заставила задуматься об альтернативах для доставки грузов, одним из которых вполне может стать Северный морской путь.

«Наши суда и танкеры проходят Северным морским путем за одну навигацию. Для России Севморпуть является и выгодным средством доставки груза, и в то же время еще положительно влияет на престиж страны. У нас ледокольный флот — единственный в мире, который может обеспечивать проводку судов по Севморпути», — указал эксперт.

В субботу контейнеровоз Ever Given удалось немного сдвинуть. Для этого из-под него пришлось извлечь около 20 тысяч тонн донного грунта.