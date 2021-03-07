Авария с 11 машинами случилась на МКАД

Сразу 11 машин попали в аварию на МКАД в районе Ярославского шоссе в Москве. Массовое ДТП произошло на северо-востоке столицы.

«На внешней стороне 93 километра МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло массовое ДТП предварительно с участием 11 автомобилей. На месте работают городские службы», — сказано в сообщении ведомства.

«Движение перекрыто по левой и двум средним полосам» — уточнили в официальном канале.

На данный момент последствия ДТП устранены и движение восстановлено.

Но уже в 11:00 добавили, что «на этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись ещё 6 автомобилей. Перекрыты правая и средняя полосы».