Аварий с участием пьяных водителей стало меньше в России

Аварийность на российских дорогах снижается уже шестой год подряд. По итогам 2021 года число ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось на 14,7%. Но сотрудники Госавтоинспекции продолжают бороться с пьянством за рулем.

Всего в 2021 году произошло 15,7 тысячи аварий с участием нетрезвых водителей и тех, кто от казался пройти медосвидетельствование. По сравнению с 2020 годом количество таких ДТП сократилось на 14,7%. Число погибших и раненых снизилось на 12,3% и 15,7% соответственно, сообщила газета «Известия».

Несмотря на положительную динамику, пока каждая девятая авария происходит с участием пьяных водителей. Как отметил член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов, ужесточение наказания дает положительный результат, но полностью проблему не решает.

«С пьяными водителями можно и нужно бороться. В том числе и силой закона — штрафами, уголовными делами. Принцип неотвратимости наказания — действенное средство против нарушителей на дорогах. Но куда важнее в перспективе воспитательная, пропагандистская и профилактическая работа. И она активно ведется», — подчеркнул он.

Сейчас за вождение в нетрезвом виде водителю грозят штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев. За повторное нарушение или отказ от медосвидетельствования могут привлечь к уголовной ответственности.