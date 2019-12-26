Aurus выпустит новый лимузин

В модельном ряду новинка займет место между обычным седаном Senat S600 и лимузином Senat L700 с удлиненной до 6630 мм колесной базой. Длина новой модели составит 6130 мм, написали «Известия».

Автомобиль будут выпускать как в обычной, так и в защищенной модификации с броней. При этом модель будет стоить ощутимо дешевле Senat L700 и чуть дороже, чем Senat S600.

По словам представителей, стоимость модели Aurus Senat S600 в базовой комплектации составит 18 миллионов рублей.