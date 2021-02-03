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    03 февраля 2021, 00:46

    Производитель Aurus раскрыл цвета седана Senat

    Анатолий Минкин

    Серийный выпуск седана Aurus Senat начнется весной 2001 года. Новинку отечественного автопрома представят в шести цветах: белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном. Об этом сообщила пресс-служба Aurus на своей странице в Instagram.

    Оценить новинку можно только в стальном голубом цвете в рекламном ролике, который опубликовала пресс-служба производителя. На кадрах можно увидеть, как машина проезжает по вантовому мосту.

    Пока про Aurus Senat известно, что он получит гибрид из бензинового двигателя мощностью 598 лошадиных сил и 40-сильный электромотор. Автоматическая трансмиссия с девятью ступенями разработана специально для этого автомобиля российской фирмой KATE.

    Как сообщила газета «Известия», разогнаться до 100 километров в час Senat может за шесть секунд, а предельная скорость ограничена 250 километрами в час.

    Aurus — часть российского проекта «Кортеж». С 2014 года в его рамках разрабатываются отечественные автомобили класса люкс. Производители намерены создать на единой базе седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

    Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал, что производство автомобилей под маркой Aurus запустят на заводе Ford Sollers в Елабуге.