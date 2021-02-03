Производитель Aurus раскрыл цвета седана Senat

Серийный выпуск седана Aurus Senat начнется весной 2001 года. Новинку отечественного автопрома представят в шести цветах: белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном. Об этом сообщила пресс-служба Aurus на своей странице в Instagram.

Оценить новинку можно только в стальном голубом цвете в рекламном ролике, который опубликовала пресс-служба производителя. На кадрах можно увидеть, как машина проезжает по вантовому мосту.

Пока про Aurus Senat известно, что он получит гибрид из бензинового двигателя мощностью 598 лошадиных сил и 40-сильный электромотор. Автоматическая трансмиссия с девятью ступенями разработана специально для этого автомобиля российской фирмой KATE.

Как сообщила газета «Известия», разогнаться до 100 километров в час Senat может за шесть секунд, а предельная скорость ограничена 250 километрами в час.

Aurus — часть российского проекта «Кортеж». С 2014 года в его рамках разрабатываются отечественные автомобили класса люкс. Производители намерены создать на единой базе седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал, что производство автомобилей под маркой Aurus запустят на заводе Ford Sollers в Елабуге.