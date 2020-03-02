Aurus получила более 700 предзаказов

Первые серийные авто Aurus Sеnаt сойдут с конвейера в Елабуге в 2021 году. Свыше 700 клиентов уже оформили предзаказы.

«Сейчас есть более 700 заявок, из них 65 на преддоговорной стадии — это клиенты, которые готовы заключать контракт», — рассказал РИА «Новости» генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов.

Собеседник добавил, что один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в Объединенные Арабские Эмираты в следующем году. Ранее Минпромторг передал руководству ОАЭ один Aurus Senat Limousine, чтобы машину могли опробовать. Позже на заводе в Елабуге планируют выпускать Aurus Komendant.

Ширинов подчеркнул, что производить эти машины за границей пока не имеет смысла: Россия справится с этой задачей самостоятельно. Aurus — это семейство автомобилей класса «люкс» на одной платформе для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который представят в 2020 году. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в 2020 году российские чиновники начнут массово пересаживаться с иномарок на эти автомобили. РФ вложила в разработку машин 12,4 миллиарда рублей.